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Kars'ta Mart ayında kar sürprizi

Kars’ta Mart ayında yağan kar, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kars'ta Mart ayında yağan kar, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sabah erken saatlerde kentte etkili olan kar yağışı özellikle sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Kışlık lastiklerini çıkaran sürücüler karlı ve buzlu yollarda ilerlemekte zorlandı.


Türkiye'nin birçok kentinde bahar havası yaşanırken, Kars'ta kış kendini yeniden gösterdi. Gece başlayan ve sabah erken saatlerde de etkisini sürdüren kar yağışı, etrafı yeniden beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrasında ise vatandaşlar iş yerlerinin önünün karını temizledi.


Kar yağışı Sarıkamış'ta da etkili olurken, belediye ait greyderler caddelerin karını temizledi. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı bahar ayalarına girilmesine rağmen 50 santim olarak ölçüldü. Kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.

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