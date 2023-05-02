İhlas Haber Ajansı

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Kars'ta mayıs ayında kış yaşanıyor

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde mayıs ayında yağan kar vatandaşları şaşırttı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mayıs ayında yağan kar vatandaşları şaşırttı.


Kars'ta soğuk ve yağmurlu hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışını bıraktı. Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede arazileri beyaza bürürken, ilçe merkezinde ise arabaların üzerleri karla kaplandı.


Bahar beklenen Sarıkamış'ta yağan kar, ekili alanları da olumsuz etkiledi. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Sarıkamış'ta hava sıcaklığı ise hissedilir derecede düştü.

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