Kars'ta meslek erbapları öğrencilerle buluştu

Meslek Tanıtım Günü'ne 15 eğitim kurumundan 270 öğrenci katıldı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nce, liselerde öğrenim gören 12. Sınıf öğrencilerine yönelik Meslek Tanıtım Günü programı düzenleyerek meslek erbapları ve öğrenciler bir araya getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Kars Baro Başkanlığı ile iş birliği yapılarak düzenlenen etkinlik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personellerinden Gökhan Barikan tarafından meslek seçiminin önemi ile ilgili sunum yapıldı ve meslek erbapları tarafından asker, avukat, diyetisyen, elektrik-elektronik mühendisi, gıda mühendisi, hemşire, makine mühendisi, polis, psikolog, veteriner hekim meslekleri tanıtıldı.

Programa, 15 eğitim kurumundan toplam 270 öğrenci katılım sağladı. Verimli geçen programda öğrenciler meslekler ile ilgili bilgileri doğrudan meslek erbaplarından aldı ve meslekler hakkındaki sorularını meslek erbaplarına sorma imkanı buldu.