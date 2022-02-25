Kars'ta metruk binalar yıkılıyor

Kars'ta metruk binalar belediye ekiplerince yıkılıyor.

Kars Belediye Başkanlığı'nca metruk bina yıkım çalışmaları Şehitler Mahallesi, İnönü Caddesi'nde devam ediyor.

Can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk bina enkazlarının, zararlı maddelerin kullanımı, gizlenmesi ve kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarla kullanılmasını engellemek için metruk binalar yıkılarak enkazları kaldırılıyor.

Belediye ekiplerince mahalle aralarında bulunan metruk binaların yıkılması vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.