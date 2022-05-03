Kars'ta meyve ağaçları çiçek açmaya başladı

Kars'ta havaların yavaş yavaş ısınmaya başlamasıyla birlikte meyve ağaçları da çiçeklerini açtı. Çiçek açan meyve ağaçları kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.

Türkiye en uzun kışın yaşandığı illerden birisi olan Kars'ta havalar ısınmaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte bahçelerde bulunan meyve ağaçları da beyaz çiçeklerini açmaya başladı. Ağaçların rengarenk çiçek açması görenleri büyüledi.

Özellikle Dereiçi mevki ve Arpaçay'da çiçek açan kaysı ağaçları baharın müjdecisi oldu. Havaların ısınmasıyla birlikte meyve ağaçlarının çiçek açtığını ifade eden vatandaşlar, “Kars'ta kış uzun ve yoğun geçiyor. Bir taraftan dağlarda kar varken, diğer taraftan canlanan doğayla birlikte kaysı ağaçları da çiçek açtı. Kars'a yaz geldi diyebiliriz. Her ne kadar dağlarımızı karlı olsa da ağaçlarımız beyaz çiçeklerini açtı” dediler.

Öte yandan sıcak hava ile birlikte çiçek açan meyve ağaçları görsel şölen sundu.