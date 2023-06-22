Kars'ta mezarlıklarda bayram temizliği

Kars'ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde mezarlıkların bakım onarımı yapılıyor.

Kars Belediye Başkanlığı ilgili birim ekiplerince Kurban Bayramı öncesi vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği şehir merkezindeki mezarlıklar ile Kars Şehitliğinde bakım ve temizlik çalışmalarını hız verildi.

Vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz ve düzgün bir ortamda yapması için yoğun çalışma sürdüren ekipler, mezarlık ve şehitlikte; çim biçme, yabani ot temizliği, mıntıka temizliği yaptı.

Yapılan çalışmalar ile mezarlıklar, yabani ot ve diğer atıklardan tamamen temizlendi.