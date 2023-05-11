Kars'ta milli radar sistemine öğrencilerden yoğun ilgi

Kars'ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte en çok dikkati milli ve yerli Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) çekti.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı'nın yanındaki parkta düzenlenen etkinlikte emniyet, jandarma ve ilgili kurumların ekipmanları sergilendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte hafta nedeniyle emniyet ve jandarma personeli tarafından bilgi verildi. Programda konuşan Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Bugün aslında rutin olarak kutladığımız haftalardan biri ama aslında içerik itibarıyla çok önem vermemiz gereken, dikkat çekmemiz gereken, yaşamımızın her alanında farkındalık oluşturmamız gereken önemli haftalardan biridir. Çünkü trafik denince insan hayatı aklımıza geliyor. Trafik denince trafik kazalarında yitirdiğimiz canlarımız, insanlarımız akılımıza geliyor. Hepimizin yakınındaki akraba, eş, dost, çevremizdeki herkesi göz önünde bulundurursak trafikte kayıp vermeyen nerede ise bir aile, arkadaş, dost yok gibi bu canları belli ki geri getiremeyiz ama yapacağımız eğitimlerle, denetimlerle, uygulamalarla can kayıplarını azaltabiliriz. İleriki dönemlerde de ortadan kaldırabiliriz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Öksüz ve beraberindekiler stantları gezerek bilgi aldı. Vali Öksüz, taktığı gözlükle alkollü sürücülerin gözüyle basketbol ve futbol oynadı. Ardından Trafik Parkı'nda bulunan parkurda çocuklara akülü araçlar kullandırılarak trafik kuralları anlatıldı. Vali Öksüz ve protokol üyeleri daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler verdi.