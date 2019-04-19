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Kars'ta motosiklet kask kullanımı denetimi

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Motosiklet Kask Kullanımı Denetimi" Kars’ta da yapıldı.

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Motosiklet Kask Kullanımı Denetimi" Kars'ta da yapıldı.


Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde gerçekleştirilen denetimde 34 motosiklet ve sürücüsü denetlendi. Denetim sonucunda 5 motosiklet sürücüsüne muhtelif maddelerden "Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı" tanzim edildi.


Öte yandan Kars'ta denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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