Kars'ta muhtarlarla uyuşturucu ile mücadele bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kars'ta,Vali Türker Öksüz Başkanlığı'nda muhtarlarla uyuşturucu ile mücadele bilgilendirme toplantısı yapıldı

Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen toplantı Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Durmuş Ali Koçak, tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar, hedefler ve analizlerini içeren bilgilendirme sunumu yapıldı.

Ardından Yeşilay Formatörü Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nde görevli Psikolojik Danışman Taner Ölmez, Yeşilay'ın uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2019-2020 hedefleri ve faaliyetlerini anlatan sunumunu yaptı.

Son olarak söz alan Kars Valisi Türker Öksüz, “Bugün bütün toplum, Dünya'nın bütün devletleri, uyuşturucu başta olmak üzere birçok bağımlılık yapan maddelerle mücadele ediyor. Mücadeleye önlemeye çalışıyor. Uyuşturucu başta olmak üzere uyuşturucu maddeler, hem insanlarımızın, vatandaşlarımızın ruhunda yaralar açıyor. Hem de toplumumuzun bedenin de yaralar açıyor. Sonuçta ekonomik sorunlar, sosyal sorunlar, asayiş sorunları, terör örgütleri uyuşturucudan kazandığı paralarla kendini finansa ediyor. Bu ülkemizin ve bütün dünya devletlerinin güvenliğine, bütünlüğüne, geleceğine istikbaline kastediyor. Dolayısıyla bununla mücadele etmemiz çok önemli, geleceğimizin teminatı istikbalimiz olan çocuklarımızı korumak zorundayız. Buda bizim için en önemli görevlerden biridir” dedi.

Bir tek uyuşturucu vakasına tahammül edilemeyeceğini ifade eden Vali Öksüz, “Bir tek uyuşturucu vakasına dahi tahammül edemeyiz. Bununla hepimiz mücadele etmek zorundayız. Siz muhtarlar olarak çok büyük sorumluluğunuz var, görevleriniz var. Dolayısıyla bu konuda sadece güvenlik görevlileri, kamu kurumlarımız değil. Hepimiz bir seferberlik durumu içinde devletimiz, milletimiz dayanışma yoluyla hareket etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından muhtarlardan özellikle uyuşturucuyla mücadelede güvenlik güçlerine destek olmaları istendi. Toplantı soru ve cevapların ardından son buldu.