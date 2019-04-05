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Kars'ta muhtarlık kavgası: 4 yaralı

Kars’ta iki grup arasında muhtarlık seçimleri yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, bir araç ise kullanılamaz hale geldi.

Kars'ta iki grup arasında muhtarlık seçimleri yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, bir araç ise kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Yalınkaya köyünde muhtarlık seçimleri yüzünden çıkan tartışma Kars'a taşındı. Kars'ta trafikte seyir halinde olan 34 EF 8450 plakalı aracın önünü kesen iki araç içerisinden inen şahıslar sopalarla kavga etti. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken kavgada 4 kişi yaralandı.


Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Olay yerine güvenlik şeridi çekilirken, polis olaya karışan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Kavganın meydana geldiği yerde camları kırılan ve kullanılamaz hale gelen araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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