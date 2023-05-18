Kars'ta narkotik ekipleri anne ve anne adaylarını bilgilendirdi

Kars'ta narkotik ekipleri kadınları bilgilendirmeye devam ediyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 400 kadın ve anne adayına, “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” ve “UYUMA” uygulaması hakkında bilgi verdi. Kadınları ne yapmaları gerektiği konularında bilgilendirdi.

Kars ve Sarıkamış ilçesinde anne ve anne adayları, öğrenci velileri, öğretmenler, aile destek merkezi kursiyerleri ve karayolu çalışanları bir araya gelen polis, slayt gösterisi eşliğinde uyuşturucu maddenin Zaraları hakkında katılımcılarla bilgi ve birikimlerini paylaştı. Katılımcıların sorularını yanıtladı.

Polis ayrıca UYUMA uygulamasının kurulumu ve kullanımı hakkında da anne ve anne adaylarını aydınlattı. Polisin bu tür bilgilendirme toplantılarını yapacağı öğrenildi.