Kars'ta Nisan karı şaşırttı

Kars'ta Nisan ayında yağan kar şaşırttı. 8 ayı kış olan kentte vatandaşlar, baharın gelmesini sabırsızlıkla bekliyor.

Kars'ta gece başlayan ve aralıkla devam eden kar yağışı etrafı yeniden beyaza bürüdü. Kışın hüküm sürdüğü kentte vatandaşlar ise kuşlara yem verdi. Yüzlerce kuşun aynı anda yem kapma mücadelesi ise kameralara yansıdı. Hava sıcaklığının eksi 4 derece olduğu Kars'ta vatandaşlar, havaların ısınmasını bekliyor.

Batıda ağaçların çiçek açtığını söyleyen vatandaşlar, "Malumunuz bugün Nisan'ın 3'ü, baharı beklerken tekrar kış geldi. Gördüğünüz gibi kar yağmaya başladı. Baharı beliyoruz sabırsızlıkla, inşallah baharı göreceğiz" dedi.

Kars'ta kar yağışı yüksek kesimlerde de etkili oldu. Özellikle Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde son yağan karla birlikte kar kalınlığı 75 santim ölçüldü.