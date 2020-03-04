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Kars'ta öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Kars’ta, Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler, yurt binalarında ışıklarla TSK yazarak Bahar Kalkanı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiğe destek oldu.

Kars'ta, Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler, yurt binalarında ışıklarla TSK yazarak Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek oldu.


KYK'da kalan öğrenciler, İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapan askerlerine destek olmak için oda ışıklarıyla "TSK" yazdı.


Yurt önünde bir araya gelen öğrenciler şehitler için dua etti, Fatiha okudu. “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez”, “Vatan Sana Canım Feda” ve “Ne Mutlu Türküm Diyene” sloganları atan öğrenciler oda ışıklarının bir kısmını kapatarak "TSK" yazarak Mehmetçiğe destek verdi.

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