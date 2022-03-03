Kars'ta öğrencilerin yağmurla birlikte çamur sınavı

Kars'ta bahar yağmurlarının başlaması ve karların erimesiyle birlikte öğrenciler bozuk ve çamurlu yolda okullarına gitmeye çalışıyor.

İlk yağmur ve karın erimesiyle birlikte Yenişehir Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve Yenişehir Ortaokulu öğrencileri evlerinden okullarına gelene kadar adeta çamurla mücadele ediyor.

Okullarına gelene kadar üzerileri çamur olan öğrenciler, yetkililerden tam anlamıyla yağmurlar başlamadan okul yoluna çözüm bulmasını istiyorlar.

Aynı bölgede bulunan özel bir okulun yolunun sıcak asfalt olduğuna dikkat çeken öğrenciler, bahar ayının başında çamurlu yolda okula giderek eğitim-öğretimlerini sürdürmeye çalıştıklarını belirttiler.

Yetkililere seslenen öğrenciler, “Yolumuz çok çamur, çok bozuk, yolumuzu gelip temizlesinler. Ya da suyunu çeksinler” dedi.

Çocuğunu okula getiren öğrenci velisi ise tam anlamıyla yağmurlar başlamadan geçici de olsa okul yoluna önlem alınması gerektiği söyledi.

Çocuğunun sürekli üzerinin ıslak ve çamur olduğunu belirten veli, “Okul yolu hep çamur, yetkililer çare bulmalı. Çamur içerisinde kaldık” diye konuştular.

Öte yandan her sabah erken saatlerde evlerinden çıkarak okullarına gelen öğrenciler, üzerilerinin çamur olmaması için adeta köşe bucak koşarak okullarına geliyor. Yağmurla birlikte daha da bozulan okul yoluna yetkililer geçici de olsa çözüm bulması bekleniyor.