Kars'ta Öğretmenler Günü Etkinliği

24 Kasım Öğretmenler Günü Kars'ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun Valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun ve beraberindekiler daha sonra Vali Türker Öksüz'ü, Öğretmenler Günü dolayısıyla makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından tören Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda devam etti. Sinevizyon gösterisi, protokol konuşmalarının ardından günün anlamını belirten konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun yaptı. Son olarak söz alan Kars Valisi Türker Öksüz, “Mesleğiniz; bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar onurlu, emek, özveri ve sabır temelleri üzerinde icra edilen, bilgi ve tecrübeyle çocuk ve gençlerimizi hayata hazırlama mesleği, bir gönül işidir. Bu yüzdendir ki öğretmenlik, dünyanın birçok yerinde en saygın ve en kutsal meslek olarak kabul edilmektedir. Tabi bu onurlu mesleğin malzemesi de insan olduğu için ifa ettiğiniz görevini önemi daha da bir önem arz etmektedir. Her bireyin yetişmesinde büyük rol üstlenen, ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç beyinlere işleyip, onları geleceğe hazırlama konusunda her türlü fedakarlığı da gösteren siz öğretmenlere ülke olarak, millet olarak minnettar olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

Öksüz, “Bu kadar ulvi ve önem arz eden, bu görevi ifa ederken siz öğretmenlerden beklentimiz; ‘insanı yücelt ki devlet yücelsin' anlayışıyla genç nesillere çağın gerektirdiği bilgi donanımını kazandırıp, onları içinde bulundukları çağı anlayıp, yorumlayabilecek bilgi düzeyine ulaştırmak, evrensel değerleri gözetip, milli ve manevi kültürümüzü özümseyen, bilgi ışığında, çok okuyan ve sorgulayan nesiller yetiştirmenizdir. Bu gün gelinen noktada; kalkınma ve gelişme sürecinde eğitim-öğretimin yeri inkâr edilemez. bir toplumun ortaya koyduğu eğitimin kalitesi, diğer bir deyişle eğitim ve öğretim sektörüne verdiği ve biçtiği değer, onun aynı zamanda gelişmişlik ve kalkınmışlık derecesi ile de doğrudan ilgilidir. Bu sebeple; kültür, sanat, bilim, teknoloji ve ekonomik alanlarda kalkınmış ve ilerlemiş olmak hiç kuşku yok ki eğitim ve öğretim alanındaki sorunlarını çözmüş toplumlar olmakla mümkün olacaktır. Devletimizin, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi bir eğitim alması için her türlü imkan ve kabiliyetlerini seferber etmekte ve bu doğrultuda bütçeden eğitime ayrılan payı her geçen yıl artırmaktadır. Kısa süre önce göreve başladığım Kars ilinde fiziki yapı, donanım ve eğitim araç-gereçleri yönünden öncelikli bir sorunumuzun olmadığını müşahede ettim. Ancak; günümüzde her geçen gün marka şehir olma yönünde ilerleyen, Anadolu'nun Kafkasya'ya açılan kapısı ve engin tarihi mirası, kültür ve sanat altyapısı güçlü ilimizde eğitimdeki başarı çıtasını yeterli görmüyorum. Hedefimiz, eğitimde de her alanda kazandığımız ivmeye paralel olarak başarı düzeyini çok daha yukarılara taşımaktır” diye konuştu.

Siz değerli öğretmenlerimizin üstün gayretleri ve bizlerin de valilik olarak her türlü desteği ile bu sorunları aşacağımıza, eğitim-öğretimin kalitesini daha yüksek seviyelere birlikte ulaştıracağına gönülden inandığını ifade eden Vali Türker Öksüz, “Bir kez daha ifade etmek gerekirse, ülkemize bilgi çağının kapılarını açacak olan anahtar, siz değerli öğretmenlerimizin elindedir. Görevinizi bu bilinçle yürüteceğinize, sorumluluklarınızı bu mesleğin gerektirdiği değerlere uygun bir şekilde yerine getireceğinize, kendinizi sürekli olarak yenileyerek geliştireceğinize olan inancımız sonsuzdur. Millet için, vatan için, ortak mutluluk için, sağlıklı, güvenli bir toplum için, daha güçlü bir devlet için, geleceğin modern Türkiye'si için en büyük görev sizlere düşmektedir. Sizlere güveniyor, inanıyor ve bu doğrultuda yapacağınız çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum.“Aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller” yetiştirerek, başöğretmen Atatürk'ün gösterdiği hedefte yürümekte olan ve güzel ülkemizin aydınlık nesillerini yetiştirmek amacıyla çalışan siz değerli öğretmenlerimizin öğretmenler günü'nü kutluyor, şehit öğretmenlerimize ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazi öğretmenlerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından tören, şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi, mesleğe yeni atanan öğretmenlerin yemin etmesi ve müzik dinletisiyle sona erdi.

Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü törenine; Vali Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun ve daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.