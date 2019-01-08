Kars'ta öğretmenler mahsur kaldı

Kars'a kar yağışı tipiden dolayı yoldan çıkan öğretmenleri taşıyan servis yoldan çıkarak kara saplandı. Okullarına gitmekte olan öğretmenler ise kara saplanan minibüste mahsur kaldı. Mahsur kalan öğretmenlerin imdadına Özel İdare karla mücadele ekipleri yetişti.

Kars'ın Selim ilçesi merkezinden Hasbey köyüne öğretmenleri taşıyan minibüs kar yağışı ve tipiden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yol kenarındaki kara saplandı. Kazada minibüste bulunan öğretmenler yolda mahsur kaldı.

Durum jandarma ve İl Özel İdaresi'ne bildirildi. İl Özel İdaresi'ne ait Selim Karla Mücadele ekibi olay yerine intikal etti. Greyder operatörü Murat Yurdalan, önce kara saplanan minibüsü çekerek saplandığı yerden kurtardı. Ardından yeniden minibüse binen öğretmenleri yolu açarak Hasbey köyüne kadar götürdü. Kazada yaralanan olmazken, öğretmenler ise kendilerine yardımcı olan ekiplere teşekkür ettiler.