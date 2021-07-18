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Kars'ta ot yangını

Kars’ta çıkan yangında yaklaşık 3 ton ot yanarak kül oldu.

Kars'ta çıkan yangında yaklaşık 3 ton ot yanarak kül oldu. Yangına Kars Belediyesi İtfaiye ekipleri, müdahale ederek söndürdü.


Kars Boğatepe köyünde bir vatandaşa ait ot yığını bilinmeyen bir nedenden dolayı ateş aldı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına köylüler kendi imkanlarıyla müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yangın Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirildi.


Olay yerine kısa sürede intikal eden Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri kontrol altına alınan yangını daha sonra tamamen söndürdü.


İtfaiye ekipleri kontrol altına alınarak söndürülen ot yangınında ayrıca soğukta çalışması başlattı. Çıkan yangında yaklaşık 3 ton ot yanarken, jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

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