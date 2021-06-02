Kars'ta otel odasında 190 litre sahte içki ele geçirildi

Kars'ta bir otele polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 190 litre sahte içki, 15 litre etil alkol ve çok sayıda boş etil alkol şişesi ile sahte içki yapımında kullanılan 14 viski kiti ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte ve kaçak içki üretenlere yönelik çalışma başlatıldı. Alınan istihbarat sonucu bilgileri elde edilen şüpheli şahıslar Ö.K. ve M.D. takibe alındı. Takibe alınan şüphelilerin bir otelde kaldığını tespit eden ekipler tarafından otel odasına yapılan operasyonda 190 litre sahte içki, 15 litre etil alkol ve çok sayıda kullanılmış boş etil alkol şişesi, sahte içki yapımında kullanılan 14 viski kiti ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli Ö.K. ile M.D. ise İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Gözaltına alınan Ö.K. ile M.D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.