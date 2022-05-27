Kars'ta Ötleğen ve Balaban kuşları tedaviye alındı

Kars'ta duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Boz Ötleğen ve Balaban kuşları tedavi altına alındı.

Kars Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü çalışanı tarafından güçten düşmüş halde bulunan Boz Ötleğen ve Digor Şatıroğlu köyünde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Küçük Balaban kuşları Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

DKMP ekiplerine teslim edilen yaralı kuşlar, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Burada tedavi altına alınan kuşlar, tedavileri tamamlandıktan sonra doğal ortamlarına bırakılacak.