İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars'ta otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Kars’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu.

Kars'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Feci kazada 1'i kadın 2 kişi yaralandı.


Kaza, Kars-Digor-Iğdır karayolunun Tekneli köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücünün ismin öğrenilemeyen 61 LJ 591 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücü ile yanında bulunan kadın yaralandı.


Olay yerine trafik ve itfaiye ekipleri ve ambulans çağrıldı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansa taşındı. İlk tedavileri ambulansta yapılan yaralılar, daha sonra Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane de tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.