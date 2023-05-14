Kars'ta oy kullanma işlemi başladı

Kars'ta vatandaşlar sabah erken saatlerde oy kullanmak için okulların yolunu tuttu.

Kars'ta oy kullanma işlemlerine saat 08.00'de başlandı. Vatandaşlar oy kullanacakları okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı. Fevzi Paşa İlköğretim Okulu ve İsmet Paşa İlkokulu'na gelen vatandaşlar, oylarını kullandıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

Kars'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için 185 bin 45 seçmen oy kullanacak. Oy kullanma işlemleri 17.00'da sona erecek.