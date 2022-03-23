İhlas Haber Ajansı

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Kars'ta paletli ambulans yan yattı

Kars’ta vakaya giden paletli ambulansa kara saplanarak yan yattı.

Kars'ta vakaya giden paletli ambulansa kara saplanarak yan yattı.


Kars'ın Digor ilçesine bağlı Şatıroğlu köyünde hasta ihbarı alan 112 ekipleri vaka müdahale için yola çıktı. Dağpınar çıkışı Şatıroğlu köyü yolunda yoğun kardan dolayı paletli ambulans kara saplanarak yan yattı. Köylüler yardımıyla saplandığı yerden çıkarılan ambulans daha sonra hastayı alarak Digor Devlet Hastanesi'ne getirdi.


Tedavi altına alınan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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