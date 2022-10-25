Türkiye'nin pek çok yerinden gözlenebilen parçalı güneş tutulması Kars'ta kameralara yansıdı. Kalp şeklinde yansıyan görüntüler görenleri büyüledi.

2022 yılının en önemli gök olaylarından biri parçalı güneş tutulması Kars'ta saat 14.00'te başladı ve tutulma yaklaşık 1,5 saat sürdü.

En önemli gök olaylarından kabul edilen ve uzun süredir beklenen parçalı güneş tutulması vatandaşların da ilgisini çekti.

Kars'ta parçalı güneş tutulması anbean kameralarca kaydedildi.