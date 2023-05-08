Kars'ta park, bahçe ve refüjler çiçek açıyor

Kars Belediye Başkanlığı'nca şehir merkezindeki park, bahçe, refüjlere çiçek ekiliyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü cadde, bulvar, refüj, kavşak ve parklarda bakım ve yenileme çalışmaları başlattı. Park, bahçe ve refüjlere çiçek ve ağaç ekti. Ekipler başta park ve bahçeler olmak üzere cadde ve kavşaklarda peyzaj ve yenileme çalışmaları, ağaç-fidan-süs bitkisi dikimi, oyun grupların bakım ve tamir çalışmaları ile tehlike arz eden ağaçların budayarak daha güzel görünmesini sağlıyor.

Belediye ekiplerince bu tür çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.