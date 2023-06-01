Kars'ta park ve bahçeler çiçek açıyor. Belediye ekipleri il genelinde bulunan başta Millet Bahçeleri olmak üzere park ve bahçelere çiçek dikimi yapıyor.

Kars Belediyesi 2023 yılı park-bahçe ve peyzaj çalışmaları çerçevesinde Cumhuriyet Mahallesi ve Örnek Mahallesinde bulunan Millet Bahçelerinde peyzaj ve çevre düzenlemesi yaparak tarihi dokunun ağırlıkta bulundu ilinin daha güzel görünmesini sağlıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarla Millet Bahçelerine mevcut ağaç varlığına ek olarak; Mavi Ladin, Mazı, Süs Elması, Sarıçam, Karaçam, Huş ve Dişbudak ağacı dikimi ile çevre düzenleme çalışması yanı sıra bin mevsimlik çiçek ve 65 yayılı ardıç dikimi yaptı.

Millet Bahçelerinde ayrıca oturma ve oyun gruplarının bakım onarımı ile yeşil alanlarda ağaç bakımı, budama, çim biçme, yabani ot temizlik çalışmaları yapılıyor.