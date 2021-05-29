Kars'ta polenli ağaçlar vatandaşları canından bezdirdi

Kars'ta son günlerde ağaçlardan yayılmaya başlayan polenler, Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takan vatandaşları canından bezdirdi.

Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında kavak ağaçlarında oluşan polen, rüzgarla birlikte cadde ve sokaklara dağılıyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklara maskeli olarak çıkan vatandaşlar ise yüzlerine yapışan polenlerden rahatsız oluyor. Rüzgarın etkisiyle etrafa dağılan polenler yüzünden vatandaşlar evlerinin kapı ve pencerelerini de açamıyor.

Kavak ağaçlarının etrafa yaydığı polenlerden rahatsız olan vatandaşlar, yaz mevsiminin kısa sürdüğü Kars'ta her yıl aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirttiler.

Polen üreten ağaçların kesilerek yerine başka ağaçların dikilmesini isteyen vatandaşlar, “Her yıl aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Zaten maske takıyoruz. Bir de yüzme yapışan bizleri oldukça rahatsız ediyor. yetkiler hiçbir özelliği olmayan kavak ağaçlarını keserek yerine polen üretmeyen ağaçlar ekmelidir” dediler.

Kent merkezinde ve mahalle aralarında sıklıkla görülen ve vatandaşları büyük oranda rahatsız eden kavak ağaçlarının yaydığı polenler özellikle astım ve bronşit hastalarını tehdit ederken çocuklarda da alerjiye neden oluyor.