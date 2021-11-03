İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kars'ta polis çocukları bilgilendiriyor

Kars’ta polis çocukları ‘Teknoloji Bağımlılığı ve Güvenli İnternet’ konularında bilgilendiriyor.

Kars'ta polis çocukları ‘Teknoloji Bağımlılığı ve Güvenli İnternet' konularında bilgilendiriyor.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentteki okullarda çocuklarla bir araya geliyor. Polis çocuklara internet ve teknoloji hakkında bilgi verirken, nelere dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.


Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet, Kümbetli ve Dikme köylerinde bulunan anaokulu ve ilkokullarda çocuklarla bir araya geldi. Çocukların bilinçlenmesine yönelik, ‘Teknoloji Bağımlılığı ve Güvenli İnternet' konularında açıklama yaptı. Çocuklara internette gezinirken, dikkatli olmaları istendi. Polis daha sonra çocuklara öykü ve etkinlik kitabı dağıttı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.