Kars'ta polis drone ile korona virüs uygulaması yaptı

Kars'ta polis korona virüs tedbirleri kapsamının cadde ve sokakları drone ile görüntüleyerek uygulama yaptı.

Kars'ta alınan tedbirler, Emniyet Müdürlüğü tarafından denetleniyor. Sivil ve resmi polislerin sokak ve caddelerde yaptıkları kontrollerin yanı sıra kent, drone kameralarıyla gözetleniyor.

Polislerin kent merkezinde havalandırdığı dronenin kaydettiği görüntüler titizlikle izleniyoruz. Polisler, sosyal mesafe kuralı ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkıp çıkmadıklarını motorize ve yaya ekiplerinin yanı sıra havadan da denetledi.