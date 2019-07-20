İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars'ta polis taksilere uygulama yaptı

Kars’ta 28 ekip, 115 polisle “Taksi Uygulaması” yapıldı.

Kars'ta 28 ekip, 115 polisle “Taksi Uygulaması” yapıldı.


Türkiye geneli 81 İlde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Taksi Uygulaması” Kars Emniyet Müdürlüğü'nce merkez ve ilçelerde 28 ekip ve 115 polisin katılımı ile gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada, 237 kişi asayiş yönünden kontrol edilirken, suç ve suç unsuruna rastlanmadı. 133 Ticari taksi uygulama konusu gereği denetlenmiş, 8 ticari taksiye toplam 2 bin 625 TL para cezası uygulandı.


Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars Emniyet Müdürlüğü olarak, toplumumuzun suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kesintisiz olarak devam edecektir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.