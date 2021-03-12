Kars'ta polis ve jandarmadan İstiklal Marşı klibi

Kars'ta, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında polis ve jandarma İstiklal Marşı'nı seslendirerek tarihi yerlerde klip çekti.

Kars Valiliği koordinesinde bir araya gelen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla kamera karşısına geçerek klip yaptı. Başta Tarihi Kars Kalesi olmak üzere Sarıkamış'ta ve Ani Ören Yeri'nde İstiklal Marşı'nı okuyan polis ve jandarmanın hazırladığı klibi Valilik sosyal medya hesaplarından paylaştı. Valiliğin paylaştığı anlamlı klip yoğun ilgi gördü.