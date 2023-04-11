Kars'ta polisi kavga var diye çağırıp pasta kestiler

Türk Polis Teşkilatının 178'inci yıl dönümünde Karslı vatandaşlar polis ekiplerine sürpriz yaptı.

Faikbey Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinde bir araya gelen Adem Kaya ve arkadaşları, Polis Haftası nedeniyle bir pasta yaptırdı. Hazırlıkların tamamlanmasının Kars'ta erkek kuaförlüğü yapan Adem Kaya ve arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, 'iş yerinde kavga var' ihbarında bulundu. İhbardan kısa süre İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa süre belirtilen adrese intikal etti.

İş yerinin içerisinde olup bitenlerden haberi olmayan polis ekipleri, kapıyı çalarak girdileri iş yerinde kendileri için hazırlanan pasta sürprizi ile karşılaştı. Kısa süre şaşkınlık yaşayan polis ekipleri, daha sonra kendilerine sürpriz yapan ve Polis Haftası'nda kendilerini unutmayan Adem Kaya ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Adem Kaya ve arkadaşları, kestikleri pastayı polis ekiplerine çayla birlikte ikram ederek tekrar polislerin Polis Haftası'nı kutladı.