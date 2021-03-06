Kars'ta polisin dikkati uyuşturucu tacirlerinin tezgahını bozdu

Kars'ta uyuşturucu tacirlerinin bina girişine kurduğu düzenek polis ekiplerinin gözünden kaçmazken narkotik ekipleri, hem tacirlerin tezgahını bozdu hem de şahısları suçüstü yakaladı.

Kars'ta uyuşturucu tacirlerinin bina girişine kurduğu düzenek polisten kaçmadı. Düzeneği fark eden narkotik ekipleri, hem tacirlerin tezgahını bozdu, hem de birisi kadın iki kişiyi suçüstü yakaladı.

“Bina girişi ışıklandırmasına düzenek kurmuşlar”

Uyuşturucu tacirlerinin bina girişinde bulunan ışıklandırma lambasından dairelerine kablo çekmiş. Çekilen kabloyu dairede bulunan dolap üzerine monte ettikleri süs ışıklarına bağlayan uyuşturucu tacirleri, olası polis baskınında giriş lambasının yanmasıyla birlikte dolap üzerine çekilen ışıkta yanınca polisten kurtulmayı düşünmüşler. Ancak uyuşturucu tacirlerinin evdeki hesapları pazara uymadı.

“Düzenekleri ellerinde patladı”

Kars'ta bir apartman dairesinde uyuşturucu tacirlerinin piyasaya uyuşturucu madde sürdüğü bilgisini alan narkotik ekipleri, hazırlıklarını tamamlayarak düğmeye bastı. Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uyuşturucu tacirlerinin bulunduğu binaya operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğinde katıldığı operasyonda polis ışıklandırma lambasındaki detayı fark etti. Bunun üzerine kırılan kapıyla birlikte içeri giren polis uyuşturucu tacirlerini suçüstü yakaladı. Birisi kadın iki kişinin suçüstü yakalandığı operasyonda uyuşturucu tacirlerinin hapse girmesine kurdukları düzenekte engel olmadı.