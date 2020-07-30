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Kars'ta polisten bayram uygulaması

Kars’ta polis bayram öncesi uygulama yaptı.

Kars'ta polis bayram öncesi uygulama yaptı. Yapılan uygulamada 2 bin 723 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce Kurban Bayramı'nın huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilmesinin sağlanması amacıyla il merkezi ve ilçelerde uygumla yapıldı.


Yapılan uygulamada, 2 bin 723 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. 185 umuma açık yer kontrol edildi. Bin 109 araç sorgulandı. 15 araca ise toplam 5 bin 375 lira para cezası kesildi.


Kars'ta uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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