Kars'ta polisten kaçakçılara geçit yok

Kars'ta polis ekipleri İran plakalı tırdan dinlenme tesisine kaçak akaryakıt veren kişileri suçüstü yakalarken, çok sayıda da kaçak sigara ele geçirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri, “kaçak akaryakıt” ve “kaçak sigara” satışının önlemesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ardahan yolu üzerinde faaliyet gösteren bir dinlenme tesisinde kaçak akaryakıt bilgisi alan polis, hemen harekete geçti. Yapılan takip sonucu İran plakalı bir tırdan tesise kaçak akaryakıt veren şüpheliler polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakaladı.

Yaklaşık 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt yakalayan polis ekipler, konuyla alakalı olarak 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca polis ekipleri Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde sabit yol uygulama noktasında durdurduğu şehirlerarası bir otobüste yolcuların birinden 215 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.