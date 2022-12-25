Kars'ta polisten siber zorbalık ve teknoloji bağılılığı eğitimi

Kars'ta polis öğrencileri, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığa karşı bilinçlendiriyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararlara karşı farkındalık oluşturulması yönünde öğrencilere eğitim veriyor.

Polis öğrencilere “Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı” konularında slayt gösteri eşliğinde bilgilendirme yaparak, öğrencilerden dikkatli olmalarını istedi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan eğitim toplantısına öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, polis öğrencilerin sorularını da detaylı olarak cevapladı. Polisin bu tür eğitimlere devam edeceği öğrenildi.