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Kars'ta radarlı trafik kontrolü

Kars’ta jandarma trafik ekiplerince, ‘radarlı hız kontrolü’ yapıldı.

Kars'ta jandarma trafik ekiplerince, ‘radarlı hız kontrolü' yapıldı.


İl Jandarma Komutanlığı'nca 48 jandarma trafik ekibinin katılımıyla hız yapan araçlara yönelik “Radarlı Hız Kontrolü Denetimi”yle kontrol edildi.


Radarlı trafik uygulamasında, 854 aracın kontrol edildi, uygulama sonucunda; 19'u hız kurallarına uymamak, 17'si diğer trafik kural ihlalleri olmak üzere toplam 36 araca 21 bin 547 TL trafik idari para cezası kesildi. 6 araç ise trafikten men edildi.


Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca vatandaşların can ve mal güvenliğin sağlanmasına yönelik uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

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