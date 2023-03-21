Kars'ta ramazanda fırınlar hafta sonu da hizmet verecek

Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Murat Bakırhan, Kars'ta ekmek fiyatlarının sabitlendiğini belirtti.

Bakırhan, Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı bir şekilde hizmet almaları için nöbetçi fırın uygulamasını kldırdıklarını, fırınların ramazan ayında haftanın 7 günü açık olacağını kaydetti.

KARSESOB Başkanı Murat Bakırhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ramazan ayı malumunuz yaklaşıyor, ülkemiz büyük bir felaket atlattı, burada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kars'ta ekmek fiyatları sabitlendi 5 TL. 350 gram pide fiyatları ise 10 TL'dir. Başka illerde 300 gram olan pideler bizim şehrimizde 350 gram olarak vatandaşa sunulacak. Ayrıca susamlı pidelerimiz 12.50 TL, susamlı ve yumurtalı pidelerimiz 15 TL olarak satışa sunulacaktır. Ramazan ayında da bütün fırıncılarımız görevlerinin başında olacak, hafta sonu Pazar günü nöbetçi fırın uygulaması Ramazan ayı boyunca kaldırıldı, tüm fırıncılar açık olacak” dedi.

Kars'taki güncel et fiyatlarını da açıklayan Başkan Bakırhan, “Et fiyatlarına gelirsek biliyorsunuz Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla belirli bir miktarda fiyatlar sabitlendi, tabi bu özel sektörü ilgilendirmiyor. Bizim burada et fiyatları bulunan hayvana göre değişim gösterebilir. Şuanda Kars'ta 230 TL'den satışa sunulmaktadır, ilerleyen zamanlarda bu fiyatlarda artış ve düşüş sağlanabilir” diye konuştu.