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Kars'ta Ramazan'ın en sıcak günleri yaşanıyor

Kars’ta Ramazan ayının en sıcak günleri yaşanıyor.

Kars'ta Ramazan ayının en sıcak günleri yaşanıyor. Sıcaktan kurtulmak isteyen vatandaşlar, serin yerleri tercih ediyor.


Hava sıcaklığının 23 dereceye yükseldiği Kars'ta vatandaşlar ağaç altlarında oturarak serinliyor. İlde Ramazan ayının en sıcak günlerini yaşayan vatandaşlar, özellikle Kümbet Camii, Harakani Külliyesi ve Evliya Camii bahçesine gelerek sıcaktan korunuyor. Havaların aniden ısındığını dile getiren vatandaşlar, sıcaktan korunmak için gölge ve serin yerlere akın ediyor. Sıcak havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.

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