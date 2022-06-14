Kars'ta ruhsatsız silah ele geçirildi

Kars'ta polis, düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve çelik yelek ele geçirirken, şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, il genelinde ruhsatsız silah kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın yakından takip ettiği operasyonda KOM ekipleri, önceden belirlediği 2 şüpheli kişinin ev ve eklentilerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yapılan arama 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 1 adet çelik yelek, 38 adet fişek, 2 adet şarjör, silah yapımında ve tamirinde kullanılan muhtelif sayıda alet, yay ve benzeri küçük parçalar ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeleri muhafaza altına alan polis, şüpheli 2 kişi gözaltına alarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında 6136 SKM suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.