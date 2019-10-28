İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars'ta sabah hava sıcaklığı eksi 6'yı gördü

Kars’ta soğuk hava etkili olmaya başladı.

Kars'ta soğuk hava etkili olmaya başladı. Kentte hava sıcaklığı sabah saatlerinde eksi 6 derece olarak ölçüldü.


Kars'ta kış kendisini göstermeye başladı. Araçların camlarının buz tutuğu kentte, vatandaşlarda soğuktan etkilendi. Sabah erken saatlerde dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, bir taraftan araçlarının camlarının buzunu temizlerken, diğer taraftan da araçlarını çalıştırarak içerisini ısıttı.


Soğuk havanın etkiliği olduğu kentin yüksek kesimlerinde sobalarda yanmaya başladı. Kars'a kışın geldiğini ifade eden vatandaşlar, kış hazırlıklarını başladıklarını kaydettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.