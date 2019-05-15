Kars'ta sabahın ilk ışıklarıyla Nurcan'ı arama çalışmaları yeniden başladı

Kars'ta evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan küçük kız çocuğunu arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.

Sarıkamış'a bağlı Ortakale köyünde 12 Mayıs 2019 tarihinde evlerinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Dün gece havanın kararmasıyla birlikte ara verilen arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatıldı.

Arama çalışmalarını Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelinin yanı sıra Artvin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 5 kişilik “Kurbağa Adam” ekibi de katıldı. Kars İl Jandarma Komutanlığı hizmetine bulunan iz takip köpeği ‘Atak'ın da katıldığı arama çalışmaları Nurcan Sade'nin düşmüş olabileceği tahmin edilen ve Nurcan'ın eteğinin bulunduğu köyden geçen derede yoğunlaştı.

Dere kıyısı boyunca yaklaşık 18 kilometrelik alanda tarama yapan ekipler, bugün arama çalışmalarını Kazıkkale Köyü'nden başlattı.

Küçük Nurcan'ı bulmak için köylüler, köy korucuları da seferber oldu. Her yerde Nurcan Sade aranıyor.