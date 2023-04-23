Kars'ta Safiye Soyman rüzgarı esti

Kars'ta Ramazan Bayramı'nda ünlü isimler sevenleriyle buluştu. Bayramın ikinci günü sahneye çıkan sanatçılar birbirinden güzel şiir ve şarkılarla vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Grand Ani Hotel Salonu'nda düzenlenen konserde Ahmet Selçuk İlkan birbirinden güzel şiirlerini seslendirirken, Faik Öztürk ve Safiye Soyman'ın söylediği şarkılarla vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Kars'a gelmeyi çok istediğini ve arzu ettiğini ancak ilk kez geldiğini söyleyen Safiye Soyman'da, “İnşallah Kars bana uğurlu gelecek, yaklaşık 3 aydır çok büyük üzüntüler çektik, yüreğimizden yaralarımız gitmedi ama hayat tabi ki devam ediyor. Ben burada depremde hayatını kaybeden tüm depremzedelere Allah rahmet diliyorum. Allah bir daha o üzüntüleri göstermesin” dedi.

Daha sonra sahneye çıkan Ahmet Selçuk İlkan, şiirleriyle sevenlerini duygulandırdı. Faik Öztürk ve Safiye Soyman'ın söylediği şarkılarla vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Gecede Faik Öztürk'e sürpriz doğum günü de yapıldı. 62'nci doğum gününü sahnede kutlayan dostlarıyla birlikte pasta keserek kutlayan Öztürk duygulu anlar yaşadı. Kesilen pastayı Safiye Soyman elleriyle Faik Öztürk'e yedirdi. Düzenlenen konser gecenin geç saatlerine kadar devam etti.