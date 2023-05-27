Kars'ta sağanak yağmur bekleniyor

Kars'ta gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ağrı ve Iğdır'da etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Kars'ta rüzgarın ise bölge genelinde güneybatılı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. Kars'ta hava sıcaklığı ise gündüz 20, gece 4 derece olacak.