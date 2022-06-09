İhlas Haber Ajansı

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Kars'ta sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji sağanak yağmur ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.


Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nde yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre, Perşembe günü bölgemizin büyük bir bölümünde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kars'ta yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.


Öte yandan Kars'ta yağmur etkili olurken, yüksek kesimler de ise dolu yağışı görüldü.

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