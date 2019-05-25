Kars'ta sağlık hizmetleri masaya yatırıldı

Kars'ta, Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Vali Türker Öksüz Başkanlığı'nda yapıldı

Kentteki sağlık hizmetlerinin ele alındığı, sağlık alanında işbirliği ve koordinasyon sağlamak amacıyla bu yıl 2'incisi düzenlenen Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı'na, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Yakup Baykuş Kars Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mutlu Şahin ile diğer yetkililer katıldı.

Vali Türker Öksüz, sağlık hizmetlerinin çok önemli bir konu olduğunu belirtti. Öksüz, Kafkas Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harakani Devlet Hastanesi'nin vatandaşlara hizmet vermekte olduğunu, vatandaşların sağlık hizmetleri açısından en iyi hizmetin verilebilmesi adına kentteki mevcut şartların bir koordinasyon dahilinde en uygun şekilde değerlendirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Vali Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harakani Devlet Hastanesi'nin hem Kars'a hem de çevre illere hizmet verdiğini ifade etti.

Öksüz, “ Amacımız; vatandaşlarımıza en etkin, en verimli ve en hızlı şekilde hizmet verebilmektir. Bunun için de hem Harakani Devlet Hastanesinin hem de Kafkas Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sahip olduğu personel, araç-gereç, laboratuvar, ameliyathane, klinik gibi imkan ve kabiliyetlerden karşılıklı olarak istifade etmelerini sağlamamız gerekiyor. Ayrıca; eksik olan bazı branşlardaki uzman doktor ihtiyacının tamamlanması için de gerekli tedbirleri aldığımızda ve bu koordinasyonu sağlayabildiğimizde hem vatandaşlarımızın tedavisini mümkün olduğu ölçüde ilimizde tamamlamış olacağız hem de il dışına sevkleri en aza indirmiş olacağız. Böylece vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vererek yaşanması muhtemel mağduriyetleri önlemiş olacağız” dedi.

Toplantıda daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü ve Kafkas Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 28 Aralık 2018 tarihinde yapılan ilk Sağlık Hizmetleri Koordinasyon toplantısından bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirilerek, koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanabilmesi için önümüzdeki dönemde alınması gereken önlemler görüşüldü.