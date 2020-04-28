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Kars'ta Şahinlerin ölüm nedenleri araştırılıyor

Kars’ta ölü olarak köylüler tarafından bulunan 6 şahinin ölüm nedeni laboratuardan çıkacak sonuçla belli olacak.

Kars'ta ölü olarak köylüler tarafından bulunan 6 şahinin ölüm nedeni laboratuardan çıkacak sonuçla belli olacak.


Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyü köylüler tarafından ölü olarak bulunan şahinler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.


Akyaka İlçesi Küçük Durduran Köyü mevkiinde yırtıcı kuşların toplu halde ölü bulunduğuna dair ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz ekipleri olay yerinde yaptıkları inceleme sonucu 6 Adet Şahin türü kuşunun öldüğünü tespit etti


DKMP Veteriner Hekimi Derya Deli, tarafından muhafaza altına alınan ve incelenmek üzere Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen şahinlerin kapsamlı tıbbi araştırmalarının ardından ölüm nedenleri netlik kazanacak.


İlk etapta ‘zehirlenme' şüphesi üzerinde duran yetkililer şahinlere önce nekropsi yaptı. Şahinlerin ölüm nedeninin mikrobiyoloji ekim yapılmasının ardından belirleneceğini öğrenildi.

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