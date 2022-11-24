İhlas Haber Ajansı

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Kars'ta Sakarmeke tedavi altına alındı

Yaban hayatına ev sahipliği yapan Kars’ta göç yolunda güçten düşen Sakarmeke tedavi altına alındı.

Yaban hayatına ev sahipliği yapan Kars'ta göç yolunda güçten düşen Sakarmeke tedavi altına alındı.


Kars Digor ilçesi Mahirbey köyünde duyarlı vatandaş Sakarmeke buldu. Uçamayan ve bitkin halle bulunan Sakarmeke, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü'ne bildirildi.


Mahirbey köyüne gelen DKMP ekipleri, Sakarmeke'yi duyarlı vatandaştan teslim aldı. Güçten düştüğü anlaşılan Sakermeke, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.


Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan Sakarmeke'nin tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

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