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Kars'ta saniye saniye kaza anları

Kars’ta meydana gelen 2 ayrı kazada 3 kişinin yaralandığı, bir araçtan kaza sonra duman çıkması ve araçtan inen kadının arka koltuktaki çocuğu panik hainde alması şehir polis kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Kars'ta meydana gelen 2 ayrı kazada 3 kişinin yaralandığı, bir araçtan kaza sonra duman çıkması ve araçtan inen kadının arka koltuktaki çocuğu panik hainde alması şehir polis kameralarınca saniye saniye görüntülendi.


Kars'ta çevre yolu Ani Kavşağı'nda ilk kaza da, bir otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı şeritten gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kavşağa çıkan hafif ticari araç, yol levhalarına çarparak durdu. Kaza da her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı.


Aynı kavşakta meydana gelen trafik kazasında yine kavşaktan dönen kamyonete karşı şeritten gelen araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole devrilmekten son anda kurtulan araçtan duman çıkması dikkat çekti. Her iki trafik kazası şehir polis kameralarınca anbean yansıdı.

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