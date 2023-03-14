Kars'ta şap hastalığı aşılama çalışmaları başladı

Hayvancılığın yoğun olduğu Kars'ta, şap hastalığını önlemek amacıyla alınan tedbirler çerçevesinde aşılama çalışmalarını gerçekleştirmek Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce ekipler oluşturuldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve İzinli olan personelin ise izinleri iptal edilerek aşılama çalışmalarına katkıları vermeleri sağlandı.

Şap hastalığıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kars Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, “Şap hastalığı bildiğiniz gibi çift tırnaklı hayvanlarda görülen bulaşıcı bir hastalıktır. Yıllardan beri şap aşısı yapıyoruz, şap hastalığı görünüyor, mücadelesini de yaptığımız bir hastalık, meslektaşlarımızın ve arkadaşlarımızın iyi bildiği bir hastalık. Ama geçtiğimiz günlerde farklı bir tip ki 7 tane tipi var şap hastalığının bu tiplerden bir tanesi olan SAT-2 şap hastalığı ülkemizde de çıkmış olduğu için hayvan hareketini durdurduk. Hayvan pazarlarını kapattık ve mücadele için şap enstitümüz sağ olsun şap aşısını da SAT-2 şap aşısı da üretti. Bugün itibariyle de biz Kars'a ulaşan şap aşısını yapmaya başladık.” dedi.

Her şeyin kontrol altında olduğunu ifade eden Altıntaş, “Endişeye mahalle bir durum yok. Her şey kontrol altında, arkadaşlarımız zaten bu işleri biliyorlar, tüm Türkiye genelinde aşılama çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki süreç içerisinde merak ediyor olabilirsiniz. İlkbahar şap aşılama kampanyamız var zaten bu süreç içerisinde Türkiye'deki bütün hayvanları bizim için de Kars'taki bütün büyükbaş hayvanları aşılayacağız ondan sonra da normale döneceğiz” diye konuştu.

Türkiye'de 8 mihrakta şap hastalığının görüldüğüne dikkat çeken Altıntaş, “Hayvan pazarlarının açılması ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince bu aşıyı bitirmemiz lazım, hayvan pazarlarını her ne kadar komisyon kararını biz almış olsak da Türkiye genelinde bakanlık tarafından bu işlemler yapıldı. Tüm Türkiye'de bulunan uygulanıyor, aşılama bittikten sonra sanırım hayvan pazarları da açılır, hayvan hareketleri de açılır diye düşünüyorum. Aşılama 7 ilçe ve kent merkezinde eş zamanlı olarak yapılıyor. Zaten şu anda sağlık personeli arkadaşlarımızın izinleri iptal edildi, bütün arkadaşlarımız hatta cumartesi ve pazar günleri bile aşılama yapmayı düşünüyoruz. Türkiye genelinde geçen hafta bakanımızın yaptığı açıklamaya istinaden 8 mihrakta hastalık çıktı, mücadeleye de tüm Türkiye olarak şu anda başladık elimizden geleni yapacağız bir an evvel aşılamalarımızı bitirdikten sonra da zaten normal rutine döneriz” şeklinde konuştu.