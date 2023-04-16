Kars'ta satranç hakem gelişim kursu düzenlendi

Kars'ta Türkiye Satranç Federasyonu Kars İl Temsilciliği tarafından satranç hakem gelişim kursu düzenlendi.

İl Halk Kütüphanesi Salonu'nda düzenlenen hakem gelişim kursuna; Türkiye Satranç Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yücel Yıldırım, Satranç Federasyonu Kars İl Temsilcisi Prof. Dr. Emine Atakişi ve satranç hakemleri katıldı.

Kurs için Bolu'dan Kars'a gelen Türkiye Satranç Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yücel Yıldırım, bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı.

Satranç Federasyonu Kars İl Temsilcisi Prof. Dr. Emine Atakişi, kursların hakem eğitiminde çok önemli bir yeri bulunduğunu, turnuvaların daha sorunsuz ve kurallarına uygun yapılması için gerekli olduğunu söyledi.

Kars'ta 14 Nisan 2023 tarihinde başlayan hakem gelişim kursu bugün yapılacak olan sınavla sona erecek.